Кулеба пригласил на уничтоженную арену в Дружковке всех, кто за участие россиян в соревнованиях

Поздно вечером 2 января оккупанты нанесли два ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области. Захватчики разрушили местную ледовую арену "Альтаир".

Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.

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Мощное обращение Кулебы к мировому спортивному сообществу

На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил к разрушенной обстрелом российских оккупантов ледовой арены президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и других спортивных функционеров, чтобы они увидели последствия российской агрессии.



Последствия российского удара / Фото из инстаграмма

"Приглашаю всех спортивных функционеров, которые хотят допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в частности президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России",

– написал Кулеба.

По словам министра, Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира – и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, как будто ничего не произошло.



Последствия ракетного обстрела России / Фото с инстаграмма

"Может тогда наконец-то придет понимание, почему прикрываться абстрактной "нейтральностью" в такой ситуации аморально", – добавил Кулеба.



Как сейчас выглядит арена / Фото из инстаграмма

Кулеба подчеркнул, что это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и самая большая в Украине школа хоккея и фигурного катания. "Единственными ударами, которые здесь происходили были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы", – добавил министр.

Что известно об обстреле Дружковки