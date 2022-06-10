Удар по Ледовому дворцу в Северодонецке: Гайдай рассказал, есть ли пострадавшие
Источник:фейсбук Сергея Гайдая
Российские оккупанты 9 июня полностью уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке. Сергей Гайдай сообщил, что пострадавших или жертв, к счастью, нет.
При ударе в помещении никто не находился. Это и спасло людей. О новых последствиях удара глава Луганской ОВ сообщил 10 июня.
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Никто не пострадал
Вчера у нас было большое потрясение – разрушение истории Северодонецка – Ледового дворца. Здания нет, но, слава Богу, людей там не было и никто не пострадал,
– говорится в сообщении.
Удар по Ледовому дворцу
9 июня русские кафиры полностью разрушили Ледовый дворец в Северодонецке. Его массово забросали снарядами, в результате чего возник пожар.
Ледовый дворец спорта был одним из символов Северодонецка. Стадион вмещал в себя до 5 тысяч человек. Его строительство началось в 1970 году, а уже через 5 лет состоялось торжественное открытие. Сергей Гайдай заявил, что люди никогда не простят этого россиянам.
Ситуация на Донбассе по данным Генштаба
- На Донецком направлении враг продолжает обстреливать позиции украинских подразделений по всей линии столкновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.
- На Лиманском направлении кафиры активных действий не предпринимали. Они обстреливали из артиллерии районы Григоровки и Серебрянки.
- На Северодонецком направлении противник безрезультатно пытается установить полный контроль над городом, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении российские кафиры активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения врага штурмовали направление населенных пунктов Нирково и Николаевка. ВСУ отбили атаку, поэтому враг отступил.
- На этом же направлении россияне проводили разведку во время боя в направлении Нагорного и Берестова. ВСУ дали отпор и враг потерпел поражение. Также враг наступал в направлении Воздвиженка – Роты . Он имеет частный успех и закрепляется на занятых рубежах.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском обстреливаются подразделения украинских войск с целью сковывания их действий.
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