Удар по Ледовому дворцу в Северодонецке: Гайдай рассказал, есть ли пострадавшие

Российские оккупанты 9 июня полностью уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке. Сергей Гайдай сообщил, что пострадавших или жертв, к счастью, нет.

При ударе в помещении никто не находился. Это и спасло людей. О новых последствиях удара глава Луганской ОВ сообщил 10 июня.

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Никто не пострадал

Вчера у нас было большое потрясение – разрушение истории Северодонецка – Ледового дворца. Здания нет, но, слава Богу, людей там не было и никто не пострадал,

– говорится в сообщении.

Удар по Ледовому дворцу

9 июня русские кафиры полностью разрушили Ледовый дворец в Северодонецке. Его массово забросали снарядами, в результате чего возник пожар.

Ледовый дворец спорта был одним из символов Северодонецка. Стадион вмещал в себя до 5 тысяч человек. Его строительство началось в 1970 году, а уже через 5 лет состоялось торжественное открытие. Сергей Гайдай заявил, что люди никогда не простят этого россиянам.

Ситуация на Донбассе по данным Генштаба

На Донецком направлении враг продолжает обстреливать позиции украинских подразделений по всей линии столкновения, наносить ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

На Лиманском направлении кафиры активных действий не предпринимали. Они обстреливали из артиллерии районы Григоровки и Серебрянки.

На Северодонецком направлении противник безрезультатно пытается установить полный контроль над городом, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении российские кафиры активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Подразделения врага штурмовали направление населенных пунктов Нирково и Николаевка. ВСУ отбили атаку, поэтому враг отступил.

На этом же направлении россияне проводили разведку во время боя в направлении Нагорного и Берестова. ВСУ дали отпор и враг потерпел поражение. Также враг наступал в направлении Воздвиженка – Роты . Он имеет частный успех и закрепляется на занятых рубежах.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском обстреливаются подразделения украинских войск с целью сковывания их действий.

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