Сообщает 24 Канал со ссылкой на либеральный и оппозиционный российский проект "Пепел".

Смотрите также Не выжил ни один: четверо офицеров-кадыровцев взорвались под Скадовском

Какие последствия удара по Льгову

Сообщается, что по скоплению военной техники в Льгове Курской области было нанесены три удара ракетами. Кроме того, пострадали якобы по меньшей мере 12 человек.

Последствия удара по Льгову: смотрите видео

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук также подтвердил, что удар по Льгову был нанесен по скоплению военной техники и личного состава в районе АЗС "Роснефть".

Он добавил, что точно количество погибших и пострадавших пока неизвестно. Само место удара окружили военные и оперативные службы.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, от начала Курской операции российские войска на Курщине понесли более 63 тысяч потерь убитыми и ранеными. Он также подчеркнул, что боевые действия на территории врага помогают обезопасить украинские общины.