Повідомляє 24 Канал з посиланням на ліберальний та опозиційний російський проєкт "Пепел".

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Які наслідки удару по Льгову

Повідомляється, що по скупченню військової техніки в Льгові Курської області було завдано три удари ракетами. Крім того, постраждали нібито щонайменше 12 осіб.

Наслідки удару по Льгову: дивіться відео

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук також підтвердив, що удар по Льгову було нанесено по скупченню військової техніки та особового складу в районі АЗС "Роснєфть".

Він додав, що точно кількість загиблих та постраждалих наразі невідома. Саме місце удару оточили військові та оперативні служби.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, від початку Курської операції російські війська на Курщині зазнали понад 63 тисяч втрат вбитими та пораненими. Він також підкреслив, що бойові дії на території ворога допомагають убезпечити українські громади.