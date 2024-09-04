Во время атаки на Львов погиб экс-руководитель миграционной службы области Александр Погорецкий

Появились детали о еще одном погибшем в результате атаки по Львову 4 сентября. Россия убила экс-руководителя миграционной службы области Александра Погорецкого.

Информацию о его гибели официально подтвердили в Миграционной службе Львовщины. В ведомстве выразили соболезнования его семье и близким.

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Что известно об Александре Погорецком

Александр Погорецкий стал одной из жертв в результате атаки по Львову 4 сентября. С 2014 по 2019 год он возглавлял Главное управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области.

Коллектив миграционной службы Львовщины выражает искренние соболезнования семье и близким. Пусть Господь даст силы пережить это тяжелое горе, а погибшему подарит жизнь вечную на небесах,

– написали в ДМС Львовщины.

Биография Погорецкого

DailyLviv.com пишет, что Александр Погорецкий родился 29 мая 1970 года, он родом из поселка Иваничи Волынской области. Известно, что он проходил срочную службу в ВСУ.

Также мужчина имел два высших образования – он закончил исторический и юридический факультеты Львовского национального университета имени Ивана Франко.

После окончания вуза Погорецкий работал коммерческим директором ПТГ "Гряда" Жовковского района Львовской области.

После этого он успел поработать главным специалистом отдела по делам миграции Управления миграционной службы во Львовской области, заместителем начальника отдела, заведующим сектором ресурсного обеспечения, а также начальником Сиховского районного отдела в городе Львове ГУ ГМС Украины во Львовской области.

Напомним, что 5 сентября во Львове объявили Днем траура по погибшим.