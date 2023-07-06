Об этом 24 Каналу заявил мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что там нет военного объекта, там живут люди.
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"Снесены крыши, перекрытия. Очень сложная ситуация. Мы сейчас имеем возможность и людей перевозим в отели, чтобы они могли там быть, пока будут продолжаться восстановительные работы. Также обеспечиваем питанием", – заявил Садовый.
Городской глава города поблагодарил сотрудников ГСЧС, полицию и коммунальные службы.
Детали атаки оккупантов по Львову: смотрите видео
Во Львове перекрыты некоторые улицы
Андрей Садовый отметил, что власти города приняли решение перекрыть периметр улиц, где продолжаются восстановительные работы после атаки россиян. Также изменено движение транспорта. Впрочем, до конца 6 июля будут пытаться уже закончить все работы, чтобы уже открыть улицы.
Атака россиян на Львов 6 июля: главное
- Оккупанты ночью 6 июля выпустили по Львову 10 "Калибров". Во время атаки ракеты пытались маневрировать. Все, чтобы обойти ПВО. Впрочем, силы противовоздушной обороны таки уничтожили 7 вражеских ракет. Первые взрывы в городе были слышны в 2:30.
- По состоянию на 11:00, по предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека. Еще 37 пострадали. Среди раненых есть 16-летний парень. Спасли 7 человек, эвакуировали 64.
- После обстрела оккупантов 13 человек находятся в больнице. У них разное состояние.
- В пострадавшем доме разрушены верхние этажи. Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. До конца дня завалы должны разобрать.
- Из-за атаки врага повреждено около 60 квартир, а также 50 автомобилей. Жителей дома придется отселять.