Об этом 24 Каналу заявил мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что там нет военного объекта, там живут люди.

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"Снесены крыши, перекрытия. Очень сложная ситуация. Мы сейчас имеем возможность и людей перевозим в отели, чтобы они могли там быть, пока будут продолжаться восстановительные работы. Также обеспечиваем питанием", – заявил Садовый.

Городской глава города поблагодарил сотрудников ГСЧС, полицию и коммунальные службы.

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Во Львове перекрыты некоторые улицы

Андрей Садовый отметил, что власти города приняли решение перекрыть периметр улиц, где продолжаются восстановительные работы после атаки россиян. Также изменено движение транспорта. Впрочем, до конца 6 июля будут пытаться уже закончить все работы, чтобы уже открыть улицы.

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