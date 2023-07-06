Про це 24 Каналу заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що там немає військового об'єкта, там живуть люди.
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"Знесені дахи, перекриття. Дуже складна ситуація. Ми зараз маємо можливість і людей перевозимо в готелі, щоби вони могли там бути, поки будуть тривати відновлювальні роботи. Також забезпечуємо харчуванням", – заявив Садовий.
Міський голова міста подякував співробітникам ДСНС, поліції та комунальним службам.
Деталі атаки окупантів по Львову: дивіться відео
У Львові перекриті деякі вулиці
Андрій Садовий зауважив, що влада міста ухвалила рішення перекрити периметр вулиць, де тривають відновлювальні роботи після атаки росіян. Також змінений рух транспорту. Утім до кінця 6 липня намагатимуться вже закінчити всі роботи, щоби вже відкрити вулиці.
Атака росіян на Львів 6 липня: головне
- Окупанти вночі 6 липня випустили по Львову 10 "Калібрів". Під час атаки ракети намагалися маневрувати. Усе, щоби обійти ППО. Утім сили протиповітряної оборони таки знищили 7 ворожих ракет. Перші вибухи у місті було чути о 2:30.
- Станом на 11:00, за попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 4 людини. Ще 37 постраждали. Серед поранених є 16-річний хлопець. Врятували 7 осіб, евакуювали 64.
- Після обстрілу окупантів 13 людей перебувають у лікарні. У них різний стан.
- У будинку, який постраждав, зруйновано верхні поверхи. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. До кінця дня завали мають розібрати.
- Через атаку ворога пошкоджено близько 60 квартир, а також 50 автівок. Мешканців будинку доведеться відселяти.