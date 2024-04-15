Мощные взрывы прогремели в районе Луганского машиностроительного завода. В сети уже опубликовали спутниковые снимки после взрывов.

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Спутниковые снимки показали последствия ударов

На спутниковых снимках удалось увидеть последствия ударов по "Луганскому машиностроительному заводу-100", который расположен на оккупированной территории. Так, на снимках от 14 апреля заметно, что в результате взрывов пострадало по меньшей мере одно здание.

"Луганский машиностроительный завод" после прилетов / Фото "Схемы"

К сожалению, спутниковые снимки плохого качества, и узнать, какие еще здания повреждены или разрушены, очень сложно.

Журналисты проекта "Донбасс Реалии" также смогли установить, что на этом машиностроительном заводе оккупанты ремонтировали военную технику, а также на территории предприятия базировался личный состав российской армии.

Хотя в ВСУ не подтверждали удар по заводу, однако СтратКом ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Луганске украинскими военными был поражен пункт управления группировки войск "Центр" армии России.

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