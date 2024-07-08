Думали о худшем: очевидцы удара по Лукьяновской рассказали о пережитом
Источник:КИЕВ24
Утром 8 июля Россия нанесла массированный обстрел Украины. Оккупанты нанесли удар вблизи станции метро "Лукьяновская".
Некоторые киевляне не успели спуститься в укрытие. Очевидцы рассказали, что готовились к худшим сценариям.
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Очевидцы удара по Лукьяновской рассказали о пережитом
Один из жителей Киева рассказал, что тревога его застала врасплох, ведь он работал. Однако он успел быстро прибежать в ванную комнату и пригнуться.
Учитывая силы удара, весь дом "ходил ходуном". Повылетали окна, сорвали крышу. Было ужасно, подумал о худшем,
– рассказал он.
Еще один житель столицы тоже не успел спуститься в укрытие. Рассказал, что люди просто спокойно начинали свой день, а страна-агрессор осуществила очередной террор.
Где еще были взрывы в Киеве
- Враг попал по медцентру в Днепровском районе. Известно о 7 погибших и 3 травмированных. Здание частично повреждено.
- Также пострадала детская больница "Охматдет". Сейчас на месте попадания работают все необходимые службы, под завалами могут быть дети.
- В Киеве обломки от российских ракет упали в в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.