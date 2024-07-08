Думали о худшем: очевидцы удара по Лукьяновской рассказали о пережитом

Утром 8 июля Россия нанесла массированный обстрел Украины. Оккупанты нанесли удар вблизи станции метро "Лукьяновская".

Некоторые киевляне не успели спуститься в укрытие. Очевидцы рассказали, что готовились к худшим сценариям.

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Очевидцы удара по Лукьяновской рассказали о пережитом

Один из жителей Киева рассказал, что тревога его застала врасплох, ведь он работал. Однако он успел быстро прибежать в ванную комнату и пригнуться.

Учитывая силы удара, весь дом "ходил ходуном". Повылетали окна, сорвали крышу. Было ужасно, подумал о худшем,

– рассказал он.

Еще один житель столицы тоже не успел спуститься в укрытие. Рассказал, что люди просто спокойно начинали свой день, а страна-агрессор осуществила очередной террор.

Где еще были взрывы в Киеве