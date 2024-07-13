Россия сбросила авиабомбу на остановку в Мирнограде Донецкой области: есть жертвы и много раненых

Вечером 12 июля оккупанты обстреляли Мирноград Донецкой области. Россияне сбросили бомбу на остановку с людьми. В результате вражеской атаки погибли четверо, еще 9, в частности, подросток, получили ранения.

Российские военные ударили по Мирнограду двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН". Оккупанты попали в остановку общественного транспорта и админздание.

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Удар по Мирнограду 12 июля

Агрессор атаковал Мирноград в 17:30 12 июля. В результате обстрела погибли 4 человека.

На месте погибли трое мужчин, среди них 42-летний водитель автобуса. Женщина, 1983 года рождения, умерла в больнице. Среди раненых – 16-летний парень, а также 4 мужчины и 4 женщины (от 20 до 62 лет),

– сообщили в полиции.

Подверглись разрушениям 8 многоквартирных и 5 частных домов, 4 магазина, 2 админздания и 2 учебных заведения, гражданский автомобиль. На месте вражеского удара работали взрывотехники, парамедики, следственно-оперативная группа полиции, а также все профильные службы.

Россия сбросила бомбы на Мирноград / Фото полиции

В полиции отметили, что это был обычный автобус, который вез работников шахты домой после смены. Правоохранители уже собрали доказательства военного преступления России. Правовая квалификация – нарушение законов и обычаев войны.

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