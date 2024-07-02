Удар по дому в Днепре: ночью спасатели обнаружили тело женщины

Российские войска ударили ракетой по многоэтажке в Днепре в пятницу, 28 июня. Поисковая операция продолжается до сих пор.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в изуродованном доме в результате вражеской атаки обнаружили тело женщины. Сейчас разобранными являются около 70% конструкций.

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В Днепре возросло количество жертв в результате российской атаки

В Днепре спасатели продолжают разбирать завалы дома, который был изуродован врагом.

Ночью в днепровском доме, который враг изуродовал в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины,

– сообщил Лысак.

Работы по разбору завалов продолжаются, и на данный момент спасатели разобрали уже около 70% конструкций.

Стоит также добавить, что еще вчера пропавшими без вести считались два человека.

Отметим, что Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Днепре, когда украинцы отмечали День Конституции. По последней информации, известно о двенадцати пострадавших и двух погибших, среди раненых – младенец и беременная женщина.