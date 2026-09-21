Топливный кризис в России нарастает: атака на Московский НПЗ вывела из строя еще 4 % мощностей противника

Силы обороны Украины нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу и вывели из строя еще около 4 % мощностей противника. В результате за первые 20 дней сентября в России уже парализовано 14 % всего объема нефтепереработки.

Об этом сообщает Fire Point в Telegram.

Как Силы обороны увеличили количество потерь в российском энергетическом секторе?

Украинские военные успешно вывели из строя Московский НПЗ во время очередной атаки. Мощность этого объекта составляет около 12,15 миллиона тонн нефти в год.

До атаки на нефтеперерабатывающий завод в российской столице у оккупантов было парализовано около 10% нефтеперерабатывающих мощностей. Однако 20 сентября потери для россиян возросли.

За первые 20 дней сентября было парализовано уже около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей,

– говорится в сообщении оборонной компании.

Выведенное из строя предприятие обеспечивало значительную долю рынка Московии и нефтепродуктов для военных нужд.

Что еще НПЗ подверглись ударам в течение сентября?

Сизранский и Саратовский НПЗ в России остановились после атак дронов. На Сизранском заводе повреждена основная установка первичной переработки, которая обеспечивает около 71% мощностей, а ее ремонт может занять не менее месяца. Саратовский НПЗ также не возобновил работу после предыдущих ударов.

Кроме того, Ярославский НПЗ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" остановил переработку нефти после атаки украинских дронов. В результате удара повреждена установка первичной перегонки AVT-3, которая обеспечивает около 40% мощности предприятия.

Стоит отметить, что военный эксперт Роман Свитан заявил, что приоритетными целями должны быть нефтеперерабатывающие предприятия на юго-востоке России, которые обеспечивают топливом российские войска.