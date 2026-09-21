Про це повідомляє Fire Point у телеграмі.

Як Сили оборони збільшили кількість втрат у російському енергетичному секторі?

Українські військові успішно вимкнули Московський НПЗ під час чергової атаки. Потужність цього об'єкта становить близько 12,15 мільйона тонн нафти на рік.

До атаки на нафтопереробний завод у російській столиці, в окупантів було паралізовано близько 10% натопереробних потужностей. Проте, 20 вересня втрати для росіян зросли.

За перші 20 днів вересня було паралізовано вже близько 14% російських потужностей нафтопереробки,

– йдеться в повідомленні оборонної компанії.

Виведене з ладу підприємство забезпечувало значну частку ринку Московії та нафтопродуктів для військових потреб.

Які ще НПЗ зазнавали удару протягом вересня?

Сизранський і Саратовський НПЗ у Росії зупинилися після атак дронів. На Сизранському заводі пошкоджено основну установку первинної переробки, яка забезпечує близько 71% потужностей, а її ремонт може тривати щонайменше місяць. Саратовський НПЗ також не відновив роботу після попередніх ударів.

Крім того, Ярославський НПЗ "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" зупинив переробку нафти після атаки українських дронів. Унаслідок удару пошкоджено установку первинної перегонки AVT-3, яка забезпечує близько 40% потужності підприємства.

Варто зазначити, що військовий експерт Роман Світан заявив, що пріоритетними цілями мають бути нафтопереробні підприємства на південному сході Росії, які забезпечують паливом російські війська.