В Ростовской области после атаки поврежден важный мост: кадры полузатопленной переправы

В Ростовской области в результате атаки беспилотников 15 ноября был поврежден мост через реку Миус. Эта переправа обеспечивала объездной маршрут к трассе на Мариуполь.

Как сообщают мониторинговые каналы, поврежден Мелентьевский мост, который непосредственно соединял населенные пункты Николаевка и Андреево-Мелентьево.

Каковы подробности?

В результате атаки дронов в Ростовской области поврежден мост через реку Миус: смотрите, как выглядит переправа

Именно через это сооружение проходил ключевой объездной маршрут с последующим выходом на стратегическую автотрассу Р-280 в направлении временно оккупированного Мариуполя.

Эта атака также затронула организованную россиянами переправу, которую обустроили после предыдущих ударов по реке Миус.

Последствия системных ударов по логистике оккупантов

Военный аналитик Александр Мусиенко пояснил, что ограничение передвижения по трассе Р-280 напрямую влияет на способность оккупационных войск поддерживать наступательные силы на Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Запорожской области.

Атака на такие объекты заставляет врага тратить время на ремонт или искать решения с помощью понтонных переправ. Но именно время имеет критическое значение, когда нужно приостановить передвижение резервов или вооружения врага,

– подчеркнул аналитик.

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные 8 ноября уразили мост через реку Миус на трассе Р-280 в Ростовской области дронами FP-2.

Тогда спутниковые снимки подтвердили серьезные повреждения дорожного полотна и полную остановку движения по магистрали.