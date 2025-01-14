Нефтебаза возле аэродрома "Энгельс" обеспечивает одну из ключевых потребностей России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко в эфире телемарафона.

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Россия создавала запас

Именно на этой нефтебазе хранилось топливо для самолетов, которые наносят удар по территории Украины. По словам Коваленко, этот запас свидетельствует о том, что Россия с лета готовила стратегию обстрелов украинской энергетики и инфраструктуры, которая была рассчитана на всю зиму.

Для этого враг создавал запас ракет на аэродромах стратегической авиации и запас топлива как для учебных вылетов, так и для боевых.

Именно поэтому, по его мнению, эта нефтебаза является ключевой для россиян. Он напомнил, что ранее уже был зафиксирован прилет по ней, и тогда пожар на НПЗ не могли ликвидировать 5 дней. Руководитель ЦПД отметил, что потушить пожар на нефтебазе невозможно, ведь она должна выгореть.

Дальнейшее опрокидывание пламени на другие цистерны также может быть. Соответственно убытки будут оцениваться со спутников через несколько дней,

– подчеркнул Коваленко.

Он также добавил, что это уже существенные убытки для российской логистики.