Нафтобаза біля аеродрому "Енгельс" забезпечує одну із ключових потреб Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка у етері телемарафону.

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Росія створювала запас

Саме на цій нафтобазі зберігалось паливо для літаків, які завдають удару по території України. За словами Коваленка, цей запас свідчить по те, що Росія з літа готувала стратегію обстрілів української енергетики та інфраструктури, яка була розрахована на всю зиму.

Для цього ворог створював запас ракет на аеродромах стратегічної авіації і запас палива як для навчальних вильотів, так і для бойових.

Саме тому, на його думку, ця нафтобаза є ключовою для росіян. Він нагадав, що раніше вже було зафіксовано приліт по ній, і тоді пожежу на НПЗ не могли ліквідувати 5 днів. Керівник ЦПД наголосив, що загасити пожежу на нафтобазі неможливо, адже вона має вигоріти.

Подальше перекидання полум'я на інші цистерни також може бути. Відповідно збитки будуть оцінюватися із супутників через декілька днів,

– підкреслив Коваленко.

Він також додав, що це вже суттєві збитки для російської логістики.