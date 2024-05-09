Известно, что россиянам длительное время не удавалось потушить пламя. На утро 8 мая нефтебаза все еще пылала.

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Меткий удар

Последствия пожара на нефтебазе в Артемовском районе Луганска в ночь на 7 мая можно увидеть на спутниковых снимках.

Кадр из космоса за 8 мая показывает следы пожара и по меньшей мере три уничтоженные огнем емкости для хранения топлива.

Оккупанты понесли значительные убытки / Фото "Радио Свобода

Ранее гаауляйтер так называемого "ЛНР" Леонид Пасечник признал, что по городу был нанесен ракетный удар. Сепаратист предположил, что это мог быть ATACMS, выпущенный украинскими военными.

Председатель Луганской ОГА Артем Лысогор отметил, что в результате атаки продукты переработки выгорели, а инфраструктура разрушена. По словам чиновника, теперь врагу придется хранить топливо еще дальше от линии фронта, из-за, что заправлять технику россиянам станет сложнее.

Как утверждают оккупанты, из-за "прилета" по Луганску ранены 5 человек. У них – минно-взрывные травмы.

Кроме того, после атаки занялся газопровод высокого давления, поэтому пожарным прибавилось работы.

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