Відомо, що росіянам тривалий час не вдавалося загасити полум'я. На ранок 8 травня нафтобаза все ще палала.

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Влучний удар

Наслідки пожежі на нафтобазі в Артемівському районі Луганська в ніч проти 7 травня можна побачити на супутникових знімках.

Кадр з космосу за 8 травня показує сліди пожежі та щонайменше три знищені вогнем ємності для зберігання палива.

Окупанти зазнали значних збитків / Фото "Радіо Свобода

Раніше гаауляйтер так званого "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що по місту було завдано ракетний удар. Сепаратист припустив, що це міг бути ATACMS, випущений українськими військовими.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зауважив, що внаслідок атаки продукти переробки вигоріли, а інфраструктура зруйнована. За словами посадовця, тепер ворогові доведеться зберігати паливо ще далі від лінії фронту, через, що заправляти техніку росіянам стане складніше.

Як стверджують окупанти, через "прильот" по Луганську поранено 5 людей. У них – мінно-вибухові травми.

Крім того, після атаки зайнявся газопровід високого тиску, тож пожежникам додалося роботи.

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