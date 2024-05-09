Відомо, що росіянам тривалий час не вдавалося загасити полум'я. На ранок 8 травня нафтобаза все ще палала.
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Влучний удар
Наслідки пожежі на нафтобазі в Артемівському районі Луганська в ніч проти 7 травня можна побачити на супутникових знімках.
Кадр з космосу за 8 травня показує сліди пожежі та щонайменше три знищені вогнем ємності для зберігання палива.
Окупанти зазнали значних збитків / Фото "Радіо Свобода
Раніше гаауляйтер так званого "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що по місту було завдано ракетний удар. Сепаратист припустив, що це міг бути ATACMS, випущений українськими військовими.
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зауважив, що внаслідок атаки продукти переробки вигоріли, а інфраструктура зруйнована. За словами посадовця, тепер ворогові доведеться зберігати паливо ще далі від лінії фронту, через, що заправляти техніку росіянам стане складніше.
Як стверджують окупанти, через "прильот" по Луганську поранено 5 людей. У них – мінно-вибухові травми.
Крім того, після атаки зайнявся газопровід високого тиску, тож пожежникам додалося роботи.
Дрони СБУ знову "взялися за своє"
- Безпілотники СБУ зіпсували святковий настрій росіян, вночі атакувавши дві нафтобази у Росії.
- Зазначається, що вони розташовані в селі Юровка біля Анапи в Краснодарському краї за 2 кілометри одна від одної.
- Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовуються неподалік півострова.
- Повідомляється, що один безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Лукойл", внаслідок чого був пошкоджений резервуар з нафтою, і стався витік.
- Ще 3 дрони атакували сусідню нафтобазу ТОВ "Темп", яка спеціалізується на зберіганні мазуту.
- До ліквідації пожеж місцева влада залучила 62 людини й понад 100 одиниць техніки.
- Зазначимо, що село Юровка розташоване недалеко від Кримського мосту, усього якихось 100 кілометрів.