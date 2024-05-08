На момент удару було небагато даних. Відомо, що влучили у нафтобазу в межах міста. Що цікаво, в той же вечір над Таганрогом чули дрони та ракети.

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Що відомо про наслідки атаки по Луганську

Гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що по місту було завдано удару. І заявив: можливо, було використано ракети ATACMS.

Момент прильоту по нафтобазі в Луганську: дивіться відео

За словами Пасічника, внаслідок удару по Луганську поранено п'ятьох людей, у всіх постраждалих – мінно-вибухові травми. Після атаки зайнявся газопровід високого тиску, тож окупанти задіяли всі луганські підрозділи МНС. Вони мали не допустити поширення вогню.

Та, судячи з ранкових відео, окупантам не вдалося зупинити вогонь. Станом на десяту годину 8 травня нафтобаза в Луганську продовжувала горіти.

Нафтобаза в Луганську продовжує горіти наступного дня: дивіться відео

Глава Луганської ОВА Артем Лисогор потролив загарбників, написавши "Палало ввечері – догорає зранку". Він констатував, що луганські рятувальники не змогли впоратися з наслідками займання.

Продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована – окупанти шукають винуватців. Кажуть, що ЗСУ. Для нас головне – це результат,

– підкреслив він.

Пожежа на нафтобазі в Луганську: дивіться відео (Увага: нецензурна лексика!)

Очільник військової адміністрації переконаний: ворогові доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту. Адже відновлювати такі об'єкти ніхто не буде – і окупанти це знають. А от заправляти російську військову техніку їм стане набагато складніше.

Деталі про атаку по Таганрогу

Це російське місто в Ростовській області на Азовському морі також опинилося під ударом. Його жителі скаржилися, що масово чули стрілянину в різних районах. Пропагандистські пабліки написали, що підписники "поділилися звуками безпілотника".

Отже, звуки стрілянини означали, що російська ППО намагалася збити дрони. БпЛА були в різних районах – їх чули на Маріупольському шосе, у Військовому містечку, в районах Російське поле, Берієва і Тагмет. Останні дві локації дуже цікаві – мова про авіабудівне підприємство Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва і район Таганрозького металургійного заводу.

Згодом окупанти повідомили, що до дронів долучилися й ракети. Щоправда, не змогли до пуття сказати, це були С-200 чи все ж ATACMS. На жаль, поки немає докладних даних, чи були вражені ворожі об'єкти.