Ворог продовжує регулярні обстріли південних регіонів. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Орієнтовно о 17:10 в Одеській області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли про загрозу балістичного удару з Криму по Одесі.

На жаль, вже через кілька хвилин у місті пролунав вибух. Цю інформацію підтвердив й мер міста Геннадій Труханов. Перед цим він також застерігав про ракету у напрямку Одеси.

В місті чутно вибух. Лишайтеся в укриттях,

– повідомив він.

Вже незабаром моніторингові канали повідомляли про ще одну швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку міста. Однак через хвилину керована авіаційна ракета припинила існування в межах Одеського району.

Згідно з даними моніторингових каналів, ворог, ймовірно, атакував Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М". Усі деталі стосовно вибуху та його наслідків буде оприлюднено згодом, деталі щодо цього з'ясовуються.

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