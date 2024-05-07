В Одесі 7 травня пролунали вибухи. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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У Одесі чули вибухи

Про них написали місцеві телеграм-канали. Вони зазначають, що вибухи, ймовірно, лунали в області.

Моніторингові канали писали, о ціль припинила своє існування у межах Одеського району, однак офіційного підтвердження цього немає. Мер міста також закликав одеситів перебувати у безпечних місцях.

Росія постійно цілить по Одесі.

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