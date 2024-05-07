В Одессе 7 мая прогремели взрывы. Местных жителей призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
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В Одессе слышали взрывы
О них написали местные телеграмм-каналы. Они отмечают, что взрывы, вероятно, раздавались в области.
Мониторинговые каналы писали, о цель прекратила свое существование в пределах Одесского района, однако официального подтверждения этого нет. Мэр города также призвал одесситов находиться в безопасных местах.
Россия постоянно целится по Одессе.
Братчук указал на особенности атак России на Одессу
- Одесса третий день подряд подвергается ракетным атакам баллистикой. Сергей Братчук объяснил, в чем заключается тактика врага. Вечер 29 апреля, ночь на 1 и 2 мая – россияне не прекращают терроризировать одесситов. Представитель добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона проанализировал атаки на Одессу.
- По словам военного, противник продолжает бить по Одессе баллистикой из Крыма. Ранее он отдавал предпочтение ударам по припортовой инфраструктуре, используя другие ракеты, в частности, такие как противокорабельные "Ониксы". Теперь же россияне переключились на баллистику и мирное население.
- Теперь, рассказывает Братчук, противник использовал тактику тройного удара. В ночь на 1 мая россияне запустили три "Искандеры" по Одессе, в результате чего есть погибшие и раненые.