В Одессе 7 мая прогремели взрывы. Местных жителей призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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В Одессе слышали взрывы

О них написали местные телеграмм-каналы. Они отмечают, что взрывы, вероятно, раздавались в области.

Мониторинговые каналы писали, о цель прекратила свое существование в пределах Одесского района, однако официального подтверждения этого нет. Мэр города также призвал одесситов находиться в безопасных местах.

Россия постоянно целится по Одессе.

Братчук указал на особенности атак России на Одессу