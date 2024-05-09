Враг продолжает регулярные обстрелы южных регионов. Перед этим воздушные силы предупреждали об опасности.

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Что известно о взрывах в Одессе

Ориентировочно в 17:10 в Одесской области прозвучало уведомление воздушной тревоги. Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистического удара из Крыма по Одессе.

К сожалению, уже через несколько минут в городе раздался взрыв. Эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов. Перед этим он также предостерег о ракете в направлении Одессы.

В городе слышен взрыв. Оставайтесь в укрытиях,

– сообщил он.

Уже вскоре мониторинговые каналы сообщали о еще одной скоростной цели, которая двигалась в направлении города. Однако через минуту управляемая авиационная ракета прекратила существование в пределах Одесского района.

Согласно данным мониторинговых каналов, враг, вероятно, атаковал Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М". Все детали по взрыву и его последствиям будут обнародованы впоследствии, детали по этому поводу выясняются.

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