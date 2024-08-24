Тушить пожар с самолетов оказалось опасным. Поэтому эксперты решили ждать, пока пожар не погаснет сам. Не помог и молебен, который устроили в Пролетарске священники. Черный токсичный дым окутал весь город. Однако власти не спешат эвакуировать население, которое жалуется, что уже нечем дышать.

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В Пролетарске – невыносимая гарь

Местные жители в соцсетях сообщают, что в городе стало труднее дышать.

В то же время мэр призывает не унывать. Говорит, экологическая ситуация в норме, поэтому никакая эвакуация не нужна.

"Весь дым лег на город ... Но, конечно же, у нас никаких выхлопов нет, у нас все нормально и прекрасно", – иронизирует одна из местных россиянок.

Что происходит в Пролетарске: смотрите видео

Как выглядит Пролетарск: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 18 августа нефтебаза в Пролетарске подверглась атаке дронов. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что более 14 резервуаров уничтожены дотла.