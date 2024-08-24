Губернатор Воронежской области Гусев заявил, что по состоянию на 7:57 24 августа детонации продолжается. О пожаре на складе он впервые написал в 3:46, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Воронежской области России после атаки горит и детонирует склад боеприпасов

Что известно о последствиях атаки по складу боеприпасов

Александр Гусев заявил, что в Острогожском районе на территории 3 поселений ввели режим чрезвычайного положения для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов.

Проведена эвакуация одного села и одного садового некоммерческого общества (СНТ) – ориентировочно 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для жителей соседнего села проведен инструктаж по мерам безопасности,

– заявил Гусев.

О масштабах пожара и последствиях власти региона не говорят. Однако заявили, что якобы двое раненых: одна женщина в тяжелом состоянии в больнице, еще одна – получила ссадины и от госпитализации отказалась.

Кроме того, губернатор заявил, что в одном из сел Острогожского района повреждены линии электропередач. Поэтому могут быть перебои света.

Пока что детонация продолжается. Прошу жителей района соблюдать меры безопасности,

– заявил приспешник Путина.

Стоит заметить, что россияне напуганы и жалуются из-за пожара и детонации боеприпасов. Где расположен город – читайте по ссылке.