С самого утра взрывы и пожар в Острогожске не прекращаются.

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Что известно об Острогожске

Острогожск – город в Воронежской области России. Административный центр Острогожского района и городского поселения Острогожск. По состоянию на 2021 год там проживало более 31 тысяч человек.

Город расположен в 111 километрах к югу от Воронежа, на реках Тихая Сосна и Острогоща (притоки Дона). В городе расположена железнодорожная станция.

Кроме того, через Острогожск проходит трасса Воронеж – Луганск.

Также в городе расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы (в/ч 20155) – филиал Военной академии МТО Омска.

Напомним, что в июле 2024 года глава Острогожского района Сергей Хорошилов заявил, что в городе откроют выставку с военной техникой ВСУ, захваченной в оккупированном Мариуполе. Чиновник обещал, что "это будет монументальный комплекс", который планируют сделать до 9 мая 2025 года.

Отметим, что от Острогожска до границы с Украиной 150 километров.

Справка: Острогожск основан в 1652 году. Один из полковых городов Слобожанщины. В 1917 – 1920 – в составе УНР и Украинской Державы (гетман Павел Скоропадский включил непосредственно в состав Харьковской губернии). После установления Директории в Украине город некоторое время контролировало правительство УНР. С 1920 года под большевистской оккупацией.

Где расположен Острогожск: смотрите на карте

К слову, российское минобороны утром отчиталось об уничтожении 7 беспилотников – 5 над Воронежской областью и по одному – над Брянской и Белгородской областями.