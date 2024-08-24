Із самого ранку вибухи та пожежа в Острогозьку не припиняються.

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Що відомо про Острогозьк

Острогозьк – місто у Воронезькій області Росії. Адміністративний центр Острогозького району та міського поселення Острогозьк. Станом на 2021 рік там проживало понад 31 тисяч людей.

Місто розташоване за 111 кілометрів на південь від Воронежа, на річках Тиха Сосна та Острогоща (притоки Дону). У місті розташована залізнична станція.

Крім того, через Острогозьк проходить траса Воронеж – Луганськ.

Також у місті розташований навчальний центр з підготовки молодших спеціалістів автобронетанкової служби (в/ч 20155) - філія Військової академії МТО Омська.

Нагадаємо, що у липні 2024 року голова Острогозького району Сергій Хорошилов заявив, що у місті відкриють виставку з військовою технікою ЗСУ, захопленою в окупованому Маріуполі. Посадовець обіцяв, що "це буде монументальний комплекс", який планують зробити до 9 травня 2025 року.

Зазначимо, що від Острогозька до кордону з Україною 150 кілометрів.

Довідка: Острогозьк заснований в 1652 році. Одне з полкових міст Слобожанщини. У 1917 – 1920 – у складі УНР та Української Держави (гетьман Павло Скоропадський включив безпосередньо до складу Харківської губернії). Після встановлення Директорії в Україні місто деякий час контролював уряд УНР. Від 1920 року під більшовицькою окупацією.

Де розташований Острогозьк: дивіться на карті

До слова, російське мінооборони вранці відзвітувало про знищення 7 безпілотників – 5 над Воронезькою областю і по одному – над Брянською та Бєлгородською областями.