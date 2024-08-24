Українські військові оприлюднили відео, на якому знімають російський прапор у селі Лебедівка на Курщині.

Дивіться також Перемога неможлива без наступу, – у 3-й ОШБр розповіли про втрати на Харківщині

Де розташована Лебедівка

Лебедівка – село в Суджанському районі Курської області. Входить до складу муніципального утворення Свердликовська сільрада. Це селище розміщене на території українського етнічного та культурного краю Східна Слобожанщина.

ЗСУ зайшли у Лебедівку: дивіться на карті

Зазначимо, що за, даними Інституту вивчення війни, українські військові нещодавно просунулися далі в південній частині Руської Конопельки (на схід від Суджі). Також вони мають просування на північ від Мартинівки (на північний схід від Суджі) вздовж траси Р-200 Суджа-Суходолівка.

Україна контролює 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області.