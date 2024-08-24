Також вранці російське міноборони підтвердило, що вночі Росію атакували дрони. Зокрема, заявляли про "роботу ППО" ще в трьох областях, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Росії

Губернатор Курської області Росії Алєксєй Смірнов заявив про повітряну тривогу на Курщині орієнтовно о 23:22 24 серпня. Він попередив росіян про ракетну небезпеку.

Згодом у ворожих телеграм-каналах почали поширювати відео, на яких чутно потужні вибухи над Курськом та Курчатовом Курської області Росії. Окупанти писали про нібито "роботу ППО".

Відбій тривоги на Курщині пролунав після опівночі 24 серпня.

Дрони атакували Росію: в росіян було гучно вночі проти 24 серпня

Що відомо про дрони над Росією

Російське міноборони відзвітувало, що нібито вони "знищили" сім безпілотників. Зокрема:

5 – над територією Воронезької області,

по одному – над Бєлгородською та Брянською областями.

Гучно в Росії було вночі проти 24 серпня: дивіться відео з Курщини

Окрім того, тривожно росіянам було в тимчасово окупованому Севастополі. Проте про наслідки окупанти традиційно нічого не сказали, зазначивши, що "всьо хорошо".

