Що відбувалося на фронті, у політиці та дипломатії протягом 913 дня великої війни, передає 24 Канал.

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06:10, 24 серпня

Український наступ на Курщині триває

У п’ятницю, 23 серпня, українські сили продовжили незначне просування поблизу Суджі на тлі продовження операції у Курській області.

За останніми даними, Україна контролює 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області.

06:09, 24 серпня

На Одещині вночі лунали вибухи

Вночі моніторингові канали писали про ймовірні пуски Х-22 у напрямку Одещини.

Вибухи чули на Одещині. Ймовірно, це була робота ППО.

06:08, 24 серпня

У Воронезькій області приліт у склад боєприпасів

У Острогозьку, Воронезької області сталось "влучання уламків збитого БПЛА, що призвело до пожежі та детонації вибухонебезпечних обʼєктів". Ймовірно, влучання у склад боєприпасів.