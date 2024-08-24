Що відбувалося на фронті, у політиці та дипломатії протягом 913 дня великої війни, передає 24 Канал.
Дивіться також "Особливо Києва": Німеччина попереджає про можливе посилення обстрілів до Дня Незалежності
Український наступ на Курщині триває
У п’ятницю, 23 серпня, українські сили продовжили незначне просування поблизу Суджі на тлі продовження операції у Курській області.
За останніми даними, Україна контролює 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області.
На Одещині вночі лунали вибухи
Вночі моніторингові канали писали про ймовірні пуски Х-22 у напрямку Одещини.
Вибухи чули на Одещині. Ймовірно, це була робота ППО.
У Воронезькій області приліт у склад боєприпасів
У Острогозьку, Воронезької області сталось "влучання уламків збитого БПЛА, що призвело до пожежі та детонації вибухонебезпечних обʼєктів". Ймовірно, влучання у склад боєприпасів.