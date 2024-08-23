Пожар на нефтебазе в ростовском Пролетарске перекинулся на дома

В Пролетарске Ростовской области уже шестые сутки подряд горит нефтебаза. Более того, огонь оттуда уже перекинулся на близлежащие дома.

Склад топлива в Пролетарске, принадлежащий Росрезерву, вспыхнул в результате атаки беспилотников 18 августа. Кроме того, что возгорание на нефтебазе никак не могут ликвидировать, так его постоянно "подпитывают" новые дроны.

Смотрите также "Конро Трейдер" пошел на дно: какими будут последствия уничтожения парома в порту "Кавказ" для России

Пожар на нефтебазе в Пролетарске

Огонь с нефтебазы в Пролетарске вышел за пределы объекта и перекинулся на пригородную застройку. Сообщается, что уже горит сухая растительность и камыш. Также вспыхнула целая улица с домами.

Российские пожарные не могут ликвидировать пожар: смотрите видео

По состоянию на вечер пожар локализовать не удается. Российские СМИ пишут, что пожарных не хватает, поскольку их часть перебросили с тушения нефтебазы.

Россияне опасаются взрыва цистерн: смотрите видео

Отметим, что в результате атаки на нефтебазу 18 августа вспыхнуло около 20 цистерн с дизельным топливом объемом 5 тысяч кубических метров каждая. К ликвидации пожара привлечена авиация МЧС РФ, специальные поезда и более 500 спасателей, в том числе из соседних регионов. 49 пожарных пострадали. С 19 августа в Пролетарске действует режим чрезвычайного положения.

Пожар в Пролетарске распространяется: смотрите видео