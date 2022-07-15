Удары по университетам Николаева: что известно об атаке 15 июля

российские военные нанесли массированный ракетный удар по Николаеву 15 июля. Вражеские снаряды попали в университеты города, в том числе Кораблестроительный имени Макарова.

24 канал собрал для вас всю информацию о ракетных обстрелах Николаева 15 июля.

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Сначала были взрывы, а затем – воздушная тревога

Поскольку Николаев расположен вблизи моря, там часто "прилеты" происходят быстрее, чем объявляют о воздушной тревоге. Так произошло утром 15 июля. Сначала горожане в 07:45 услышали взрывы, а уже в 07:47 был сигнал о возможной ракетной атаке.

Уже в 07:58 поступила информация от мэра Николаева Александра Сенкевича. Глава городского совета подтвердил, что в городе прогремели более 10 мощных взрывов. Но он не акцентировал внимание на "прилетах".

Вскоре появилась информация от главы ОВА Виталия Кима. По состоянию на 08:00, передал он, поступили сведения о ракетных обстрелах. Он произошел примерно в 07:50. На тот момент чиновник отметил, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Враг попал в два университета

Позже Виталий Ким сообщил, что по меньшей мере 10 вражеских ракет попали в два университета города. Речь идет о педагогическом институте, а также Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.

Момент попадания в университеты Николаева зафиксировали камеры: смотрите видео

Чиновник отметил, что российские военные взялись за атаки украинского образования. Он обратился к представителям университетов всех демократических государств. Их он попросил называть россию страной-террористом.

Виталий Ким также рассказал, что сам учился в университете имени Макарова. Его он окончил еще в 2003 году. Сейчас в учебном заведении глава ОВА получал степень кандидата наук.

По словам высокопоставленного чиновника, это один из двух университетов на территории бывшего СССР, занимающихся образованием в области кораблестроения. Второй, добавил он, – в санкт-петербурге.

Глава ОВА подчеркнул, что сначала российские военные заблокировали украинские порты и море, теперь уничтожают единый кораблестроительный университет в нашем государстве. Поэтому он задал риторический вопрос: как бы к этому отнеслись в россии, если бы такой же университет был уничтожен в том же санкт-петербурге.

Университет имени Макарова подвергся немалым разрушениям

Сотрудники ГСЧС опубликовали фотографии университета имени Макарова после ракетного удара. На кадрах можно увидеть руины, которые остались от одного из зданий на его территории.

Ракетные удары были чрезвычайно мощными. Железобетонная конструкция буквально рассыпалась на обломки. Устояли разве опоры, и то не все. Кроме того, загорелись две машины, а также вспыхнул пожар площадью 100 квадратных метров. Его огнеборцам удалось ликвидировать.

Последствия ракетного удара по университету имени Макарова / Фото пресс службы ГСЧС

Отметим, что в университет прибыли 27 спасателей, а также 7 единиц специальной техники.

Обучение до 1 сентября не возобновят

Позже Виталий Ким вышел на брифинг относительно ракетного обстрела Николаева. Во время него он подчеркнул, что враг нанес серьезных разрушений университету. Поэтому возобновить учебный процесс до 1 сентября просто невозможно.

Прежде всего, по словам главы ОВА, необходимо провести экспертизу. Она установит, безопасно ли в зданиях учиться. Отметим, что в один попало 5 ракет, а во второй – 4.