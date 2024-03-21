В результате ракетного удара было повреждено промышленное предприятие. 6 человек получили травмы, к сожалению, одна женщина погибла.

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Оккупанты ударили по Николаеву баллистикой

Днем российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Силы обороны сообщили, что удар нанесли баллистической ракетой с временно оккупированного Крыма. Было повреждено промышленное предприятие.

В ГСЧС рассказали, что в результате очередного циничного удара оккупантов, 6 человек были травмированы. Также известно, что одна женщина погибла.

Там добавили, что на месте удара были незначительные возгорания, их оперативно ликвидировали.