Внаслідок ракетного удару було пошкоджено промислове підприємство. 6 людей отримали травми, на жаль, одна жінка загинула.

Дивіться також Росія вдарила по Києву: у столиці 14 постраждалих, зокрема дитина

Окупанти вдарили по Миколаєву балістикою

Удень російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Сили оборони повідомили, що удару завдали балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму. Було пошкоджено промислове підприємство.

У ДСНС розповіли, що внаслідок чергового цинічного удару окупантів, 6 людей було травмовано. Також відомо, що одна жінка загинула.

Там додали, що на місці удару були незначні загоряння, їх оперативно ліквідували.

Важливо! Під час атаки або ракетного обстрілу найбезпечніше знаходитися в укритті або приміщенні з міцними стінами та дахом. Будьте обережними та слідуйте інструкціям місцевих влад і правоохоронних органів. Ваша безпека є найважливішою.

Що відомо про удар по Миколаєву