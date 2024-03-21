Внаслідок ракетного удару було пошкоджено промислове підприємство. 6 людей отримали травми, на жаль, одна жінка загинула.
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Окупанти вдарили по Миколаєву балістикою
Удень російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Сили оборони повідомили, що удару завдали балістичною ракетою з тимчасово окупованого Криму. Було пошкоджено промислове підприємство.
У ДСНС розповіли, що внаслідок чергового цинічного удару окупантів, 6 людей було травмовано. Також відомо, що одна жінка загинула.
Там додали, що на місці удару були незначні загоряння, їх оперативно ліквідували.
Що відомо про удар по Миколаєву
- Повітряну тривогу на Миколаївщині оголосили о 14:29. Тоді мешканців закликали перейти до укриття, щоб не ризикувати власним життям і здоров'ям.
- Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про гучний вибух в місті орієнтовно о 14:33 21 березня.
- Тільки о 14:41 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня на Херсонщині та Миколаївщині.