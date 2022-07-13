Оккупанты били по Николаеву переделанными ракетами ПВО С-300: ужасное видео последствий

российские оккупанты не прекращают обстреливать мирные города Украины. Они утверждают, что их цель – военные объекты, впрочем, постоянно "прилетает" в гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты били по Николаеву переделанными ракетами ПВО С-300

В частности, российские ракеты сегодня утром в очередной раз попали в жилые дома Николаева. К слову, атака была совершена из переделанных ракет ПВО С-300. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, которое также опубликовало жуткие кадры последствий обстрела.

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Так, вражеской атаки в четыре утра подверглись жилые дома – в результате разбиты стены, провален потолок и выбиты окна. Также россияне стреляют по учебным заведениям, больницам и другим гражданским объектам.

Все разбито вокруг, все балконы разрушены. Люди остались без окон,

– рассказывает пресс-офицер областной военной администрации Дмитрий Плетенчук.

В Минобороны подчеркнули, что местные жители верят в победу и в то, что совсем скоро будет освобожден соседний временно занятый Херсон, а оккупанта прогонят навсегда.

Последствия российских ударов по Николаеву: видео

Ким объяснил, почему россияне атакуют Николаев С-300

Атака 13 июля из С-300 не первая, оккупанты и раньше ударяли из нее. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что захватчики пытаются наносить удары с далекого расстояния, потому что им запрещено приближаться к линии фронта ближе чем за 4 – 6 километров.

Он также отметил, что враг переделал противовоздушные снаряды С-300. По словам Кима, у россии очень много комплексов С-300 – это противовоздушная ракета, которая ведет воздушную цель.

Как добавил глава Николаевской ОВА, HIMARS уже не видит этих ракет, поэтому они переработали модуль С-300, чтобы эта ракета могла поражать наземные цели.

Обратите внимание – Ким поделился последствиями обстрелов Николаева и рассказал, каким оружием бьют оккупанты: смотрите видео