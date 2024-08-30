Россия трижды ударила по пожарно-спасательной части города Никополь
Утром 30 августа Россия нанесла удар по городу Никополь, что в Днепропетровской области. Враг пытался уничтожить пожарную часть города.
Об этом рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Атака на пожарную часть в Никополе
Утром враг пытался уничтожить пожарно-спасательную часть города Никополь, что на Днепропетровщине. Россияне трижды безжалостно атаковали спасателей,
– написали в ГСЧС.
В результате попадания повреждены ворота здания пожарного депо, крыша складского здания и спасательная лодка. К счастью, никто из личного состава не пострадал.
Последствия атаки России на пожарную часть / фото ГСЧС
К слову, ночью россияне нанесли удар по Сумах. В результате атаки было повреждено предприятие, которое занимается изготовлением упаковки для детского питания, соков, бытовой химии и тому подобное. Сообщается о 10 пострадавших, от полученных ранений в больнице также умерла 48-летняя женщина.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины.