Про це розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Атака на пожежну частину у Нікополі

Зранку ворог намагався знищити пожежно-рятувальну частину міста Нікополь, що на Дніпропетровщині. Росіяни тричі безжально атакували рятувальників,

– написали в ДСНС.

Внаслідок влучання пошкоджено ворота будівлі пожежного депо, дах складської будівлі та рятувальний човен. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав.

Наслідки атаки Росії на пожежну частину / фото ДСНС

До слова, вночі росіяни завдали удару по Сумах. Внаслідок атаки було пошкоджене підприємство, яке займається виготовленням упаковки для дитячого харчування, соків, побутової хімії тощо. Повідомляється про 10 постраждалих, від отриманих поранень в лікарні також померла 48-річна жінка.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 КК України.