Это только начало: Свитан указал на важную деталь в атаке на Новый Уренгой в России

Украинские беспилотники впервые преодолели более 3 тысяч километров и добрались до Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе России. Под ударом оказался один из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры, где после атаки возник пожар и, по имеющейся информации, была остановлена часть технологического процесса.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала обратил внимание не только на рекордную дальность полета украинских дронов. Он объяснил, почему этот удар может быть лишь началом гораздо более серьезных действий против российской газотранспортной системы и какая цель расположена дальше по маршруту.

Дроны уже добрались до района Ямальского газового узла

Новый Уренгой расположен чуть ближе, чем так называемый Ямальский крест. Отсюда начинается газотранспортная система "Уренгой – Помары – Ужгород", а в сам Уренгой поступает газ с ямальских месторождений.

Там действительно есть так называемый Ямальский крест. В одной точке, примерно на площади футбольного поля, сходятся 17 газопроводов,

– пояснил Свитан.

Давление в этой системе очень высокое: на отдельных участках оно достигает примерно 100 атмосфер, а в трубах, проходящих по морскому дну, может доходить и до 200. Из-за этого такая инфраструктура сама по себе является объектом повышенной опасности.

Если знать, куда попасть, то одним дроном можно нанести очень серьезный ущерб. Там даже большая боевая часть не обязательна, потому что газопровод при таком давлении сам создает условия для масштабного возгорания,

– сказал военный эксперт.

Под ударом оказался один из основных газоперерабатывающих объектов в районе Нового Уренгоя. До самого Ямальского креста на этот раз дроны не долетели, однако маршрут уже пролегал через этот стратегически важный для российской газовой системы район.

Более 3 тысяч километров могут быть лишь началом

Преодоленная дистанция в более чем 3 тысячи километров важна не только сама по себе. Первые беспилотники на таком маршруте могут одновременно проверять возможность прохождения большого расстояния, прокладывать путь и собирать данные для последующих запусков.

Скорее всего, это были первые "пчелки-разведчицы". Они выполняют боевую задачу, разведывают все, прокладывают маршрут, передают очень точную информацию, а вслед за ними уже может полететь целая группа,

– отметил Свитан.

Для полета на такое расстояние дроны типа FP-1 могут оснащаться дополнительными топливными баками, в том числе и в крыле. Благодаря этому боевую часть можно уменьшить, но для поражения газовой инфраструктуры даже нескольких килограммов взрывчатки может быть достаточно.

После этих разведчиков я не исключаю, что в ближайшее время туда может отправиться уже достаточное количество дронов. И на Ямальский крест их тоже должно хватить,

– сказал полковник запаса ВСУ.

После нынешней атаки на объекте, по имеющейся информации, возник серьезный пожар. Технологический цикл на газоперерабатывающем предприятии был остановлен.

Свитан оценил атаку дронов на расстоянии более 3 тысяч километров: смотрите видео