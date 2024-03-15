Среди жертв местные жители, медицинский работник и спасатель. Еще 46 человек получили ранения.

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День траура в Одесской области

В Одессе произошла трагедия из-за ракетного удара, который привел к гибели 14 человек, среди них местные жители, медицинский работник и спасатель. Еще 46 человек получили ранения, включая семь сотрудников ГСЧС.

Ракетный удар оккупантов унес жизни 14 человек. Среди погибших местные жители, медицинский работник и работник ГСЧС. Еще 46 человек получили ранения, включая семь сотрудников ГСЧС.

По сообщению главы Одесской ОГА Олега Кипера, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, а соответствующие службы активно работают над ликвидацией последствий атаки.

В связи с этим событием объявлен День траура в Одессе и области.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ракетный удар по Одессе: кратко