Серед жертв місцеві жителі, медичний працівник та рятувальник. Ще 46 осіб отримали поранення.

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День жалоби в Одеській області

В Одесі сталася трагедія через ракетний удар, що призвів до загибелі 14 осіб, серед яких місцеві жителі, медичний працівник та рятувальник. Ще 46 осіб отримали поранення, включаючи семеро співробітників ДСНС.

Ракетний удар окупантів забрав життя 14 осіб. Серед загиблих місцеві жителі, медичний працівник та працівник ДСНС. Ще 46 осіб отримали поранення, включаючи семеро співробітників ДСНС.

За повідомленням голови Одеської ОВА Олега Кіпера, постраждалим надається уся необхідна допомога, а відповідні служби активно працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У зв’язку з цією подією, оголошено день жалоби в Одесі та області.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родинам загиблих та побажання швидкого одужання всім постраждалим.

Ракетний удар по Одесі: коротко