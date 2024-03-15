Для цього потрібно 20 – 30 тисяч воїнів. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"Бєлгород нема сенсу брати під контроль. А ось під Бєлгород підійти. Харків приблизно на 80 кілометрів убезпечити, щоб потім можна було армійською артилерією чи РСЗВ діставати до пускових установок ЗРК С-300, які вбивають харків'ян останні два роки. Ця дія можлива. Для цього потрібно приблизно 20 – 30 тисяч військовослужбовців", – вважає він.

Зверніть увагу! Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що це внутрішній конфлікт Росії. Громадяни Росії діють самостійно на цій території та захищають власні цінності.

Вирівнювання фронту

Роман Світан зазначив, що напрямок Бєлгорода прикриває в основному росгвардія. Також там є деякі кадирівські формування, які намагаються зупинити наступальні сили у бік Бєлгорода.

У тому ж інтернаціональному легіоні понад 10 тисяч служить. Хоча якщо весь інтернаціональний легіон, припустимо, перекинути на цей напрямок, то десь на кілометрів 5 – 7 точно можна буде пересунути або вирівняти фронт,

– припустив він.

Зараз є два напрямки, де російські добровольці проводять операцію. Перший – у бік Бєлгорода. Другий – це Курська область, селище Тьоткіно. Там є виступ, якщо його зрізати, то зменшиться кількість військ, яким потрібно прикривати певні напрямки. На думку полковника запасу ЗСУ, у такий спосіб практично вдвічі зменшиться ширина фронту у районі Тьоткіно.

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