Для цього потрібно 20 – 30 тисяч воїнів. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.
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"Бєлгород нема сенсу брати під контроль. А ось під Бєлгород підійти. Харків приблизно на 80 кілометрів убезпечити, щоб потім можна було армійською артилерією чи РСЗВ діставати до пускових установок ЗРК С-300, які вбивають харків'ян останні два роки. Ця дія можлива. Для цього потрібно приблизно 20 – 30 тисяч військовослужбовців", – вважає він.
Вирівнювання фронту
Роман Світан зазначив, що напрямок Бєлгорода прикриває в основному росгвардія. Також там є деякі кадирівські формування, які намагаються зупинити наступальні сили у бік Бєлгорода.
У тому ж інтернаціональному легіоні понад 10 тисяч служить. Хоча якщо весь інтернаціональний легіон, припустимо, перекинути на цей напрямок, то десь на кілометрів 5 – 7 точно можна буде пересунути або вирівняти фронт,
– припустив він.
Зараз є два напрямки, де російські добровольці проводять операцію. Перший – у бік Бєлгорода. Другий – це Курська область, селище Тьоткіно. Там є виступ, якщо його зрізати, то зменшиться кількість військ, яким потрібно прикривати певні напрямки. На думку полковника запасу ЗСУ, у такий спосіб практично вдвічі зменшиться ширина фронту у районі Тьоткіно.
Рейд російських добровольців: головне
- Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" 12 березня перетнули кордон з Росією у Курській та Бєлгородській областях та оголосили про початок операції з визволення від влади Владіміра Путіна.
- У Легіоні "Свобода Росії" заявили, що селище Тьоткіно Курської області повністю перебуває під контролем російських добровольців. Водночас у ФСБ заявили, що нібито прориву кордону не відбулось.
- У Курській області продовжуються бої. Російські добровольці заявили, що знищили одразу 2 склади боєприпасів ворога в Тьоткіні. Бійці Легіону показали кадри знищення складів БК в Тьоткіні. Вони зазначили, що ворожі боєприпаси гарно горять.
- Російські добровольці відкрили гуманітарний коридор для жителів цих прикордонних територій. За попередніми даними, цей гумкоридор діятиме з 21 години 14 березня по 7 годину 15 березня за місцевим часом. Після цього російські добровольці продовжать проведення своєю операції в прикордонних областях Росії.