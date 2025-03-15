Ночью Россия ударила по Одессе: в райсовете сообщили о разрушениях и пострадавших

В ночь на 15 марта российская армия осуществила повторный дроновый удар по Одессе и ее пригороду. В результате атаки повреждены здания частного предприятия, жилые дома и автомобиль.

Также есть информация о пострадавших. Депутат Одесского районного совета Сергей Сизоненко поделился с 24 Каналом деталями последствий удара. К слову, в результате атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

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Что известно о пострадавших и разрушениях

Почти каждую ночь на территорию Одесской области залетают российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Иногда враг применяет смешанные атаки, сочетая баллистические ракеты и ударные беспилотники.

В ночь на 15 марта в результате вражеской атаки в Одессе частично разрушен частный жилой дом, поврежден легковой автомобиль в пригороде города. Также пострадали здания частного предприятия.

К сожалению, 61-летняя женщина получила травмы лица из-за обломков, ее госпитализировали, оказана вся необходимая медицинская помощь. Также в городе Черноморск, недалеко от Одессы, был травмирован еще один человек, которого также госпитализировали. Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

Крайне важно больше донатить на ВСУ. Это очень важно для нашей победы. Помощь нашим ребятам, которые сейчас на передовой, является решающей,

– подчеркнул Сергей Сизоненко.

Он добавил: от того, насколько мы будем крепким тылом, от того, как преданно работаем на победу, зависит скорость нашего успеха и его формат. Депутат Одесского райсовета призывает всех по возможности донатить и обязательно поддерживать наше войско.

Заметим, под прицелом агрессора этой ночью были объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях. Часть жителей этих регионов осталась без света.