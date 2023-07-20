В ночь на 20 июля враг выпустил по Одессе крылатые ракеты. Председатель ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона рассказал подробнее о поиске тела погибшего в результате этого 21-летнего парня, – информирует 24 Канал.

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Спасательная операция длилась шесть часов

Всего из-за этого обстрела есть 8 пострадавших. Среди них – парень-подросток. Часть пострадавших была госпитализирована в больницу. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

В то же время тело погибшего парня-охранника гражданского здания искали длительное время. Была надежда, что он не умер.

Спасатели работали в течение шести часов, пока все надеялись на то, что охранник, которому 21 год – жив… Но было обнаружено тело. Он погиб – не успел добежать до подвала, чтобы скрыться от вражеской ракеты,

– констатировал Кипер.

Обратите внимание! В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что при тушении пожара после удара тепловой удар получил один спасатель. К ликвидации пламени были привлечены 174 спасателя и 44 единицы техники ГСЧС.

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