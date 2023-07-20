У ніч на 20 липня ворог випустив по Одесі крилаті ракети. Голова ОВА Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону розповів детальніше про пошук тіла 21-річного хлопця, що загинув внаслідок цього, – інформує 24 Канал.
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Рятувальна операція тривала шість годин
Загалом через цей обстріл є 8 потерпілих. Серед них – хлопець-підліток. Частину постраждалих було госпіталізовано до лікарні. Наразі вони у стані середньої тяжкості.
Водночас тіло загиблого хлопця-охоронця цивільної будівлі шукали тривалий час. Була надія на те, що він не помер.
Рятувальники працювали протягом шести годин, поки всі сподівалися на те, що охоронець, якому 21 рік, – живий… Але було знайдено тіло. Він загинув – не встиг добігти до підвалу, аби сховатися від ворожої ракети,
– констатував Кіпер.
Три доби терору
- Ворог уже третій день націлює ракети на Одесу. Окрім того, 20 липня було завдано удару по Миколаєву, через що загинула подружня пара. Їхні тіла дістали з-під завалів, про що заявив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
- Очевидно, Росія має намір знищити портову інфраструктуру України. За словами, зокрема, голова Одеської ОВА Олега Кіпера її "дуже турбує" зернова угода.
- Однак окупанти наражають на небезпеку насамперед життя мирних громадян. Під час цих атак руйнувань зазнали цивільні будинки, дитячий садочок і навіть консульство Китаю.
- Секретар РНБО Олексій Данілов відповів росіянам на їхній терор. Він заклик загарбників готуватися до "сюрпризів", оскільки напоготові не лише Збройні Сили з армією дронів, а й флот безпілотників.