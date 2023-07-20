У ніч на 20 липня ворог випустив по Одесі крилаті ракети. Голова ОВА Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону розповів детальніше про пошук тіла 21-річного хлопця, що загинув внаслідок цього, – інформує 24 Канал.

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Рятувальна операція тривала шість годин

Загалом через цей обстріл є 8 потерпілих. Серед них – хлопець-підліток. Частину постраждалих було госпіталізовано до лікарні. Наразі вони у стані середньої тяжкості.

Водночас тіло загиблого хлопця-охоронця цивільної будівлі шукали тривалий час. Була надія на те, що він не помер.

Рятувальники працювали протягом шести годин, поки всі сподівалися на те, що охоронець, якому 21 рік, – живий… Але було знайдено тіло. Він загинув – не встиг добігти до підвалу, аби сховатися від ворожої ракети,

– констатував Кіпер.

Зверніть увагу! У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що під час гасіння пожежі після удару тепловий удар отримав один рятувальник. До ліквідації полум'я було залучено 174 рятувальники та 44 одиниці техніки ДСНС.

Три доби терору