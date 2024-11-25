Первый заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов рассказал детали удара по Одессе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Враг ударил по центру

По словам чиновника, Россия атаковала центральную часть Одессы баллистической ракетой.

Вокруг расположены аптеки, стоматологическая поликлиника, заведения общественного питания. Пострадали люди. Повылетали окна и двери в соседних домах,

– рассказал Харлов.

По его словам, пострадало также два учебных заведения. Школа, которая расположена рядом, а также помещения одного из университетов.

Поисково-спасательная операция продолжается. Известно о 8 раненых. Под завалами могут быть люди.

Утром 25 ноября Россия также ударила по Харькову. там известно о 23 пострадавших в результате российского обстрела. Известно, что в результате обстрела на одной из улиц возник пожар. Впоследствии мэр города Игорь Терехов уточнил, что попадание было в район плотной жилой застройки.