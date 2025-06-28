Один из "Шахедов" попал в 21-этажный жилой дом, вызвав пожар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Одесской области.

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Первые мгновения после обстрела Одессы 28 июня

Первые взрывы в городе прогремели вечером 27 июня в 23:42. В результате прямого попадания "Шахеда" в многоэтажку загорелись квартиры на 7 – 9 этажах.

На месте сразу работали спасатели, медики и полиция. Людей эвакуировали из дома, оказывали первую домедицинскую помощь, обеспечивали проезд спецтранспорта и заботились о безопасности жителей.

В полиции показали первые минуты после удара: смотрите видео

Детали вражеской атаки

Заметим, что под российскую атаку попала только гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные и складские помещения, а также админздание.

После первой волны ударов по Одессе оккупанты ударили повторно, что усложнило работу спасателей. Люди, заблокированы в квартирах, сигнализировали о себе фонариками.

По последним данным, к сожалению, известно о двух погибших. Также пострадали 17 человек, среди них трое детей. Шестерых госпитализировали, трое находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Этой ночью силам ПВО удалось сбить 22 ударных БпЛА из 23 запущенных из акватории Черного моря.