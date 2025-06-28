Один із "Шахедів" влучив у 21-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Одещини.

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Перші миті після обстрілу Одеси 28 червня

Перші вибухи в місті пролунали звечора 27 червня о 23:42. Унаслідок прямого влучання "Шахеда" у багатоповерхівку зайнялися квартири на 7 – 9 поверхах.

На місці одразу працювали рятувальники, медики та поліція. Людей евакуйовували з будинку, надавали першу домедичну допомогу, забезпечували проїзд спецтранспорту та дбали про безпеку мешканців.

У поліції показали перші хвилини після удару: дивіться відео

Деталі ворожої атаки

Зауважимо, що під російську атаку потрапила тільки цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарські та складські приміщення, а також адмінбудівля.

Після першої хвилі ударів по Одесі окупанти вдарили повторно, що ускладнило роботу рятувальників. Люди, заблоковані у квартирах, сигналізували про себе ліхтариками.

За останніми даними, на жаль, відомо про двох загиблих. Також постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Шістьох госпіталізували, троє перебувають у важкому стані, зокрема одна дитина.

Цієї ночі силам ППО вдалось збити 22 ударних БпЛА з 23 запущених з акваторії Чорного моря.