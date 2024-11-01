Из-за ночной атаки россиян по Одесской области 31 октября была повреждена территория Ново-Городского кладбища, также известного как Таировское кладбище. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на городского голову Одессы Геннадия Труханова.

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Куда попали российские ракеты

Снаряды попали в участки, где захоронения проводились с конца 1970-х до 2010-х годов, что повлекло повреждение большого количества могил.

Обратите внимание! По предварительным подсчетам, пострадали 114 мест захоронения, а 19 из них были полностью разрушены. Сотрудники кладбища продолжают осматривать поврежденные участки, чтобы установить точный объем разрушений и определить дальнейшие шаги для восстановления пострадавших территорий.

31 октября в Одессе прогремели взрывы из-за обстрелов оккупантами. Под ударом россиян оказалась еще и пожарная часть, обстрел привел к ранению по меньшей мере двух спасателей.

30 октября в Одессе и области также был массированный ракетный обстрел, где россияне выпустили около десяти ракет.