Там сообщили, что враг атаковал город баллистической ракетой "Искандер-М" около 11:57. Российский снаряд был сбит ПВО, передает 24 Канал со ссылкой на заявление военных.

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Враг запустил "Искандер-М" по Одессе

Отмечается, что сбитая ракета упала в жилой сектор Приморского района города, вызвав жертвы.

Также в Воздушных силах уточнили, что в 11:45 на подлете к Одессе средствами ПВО был сбит вражеский БПЛА "Орлан-10", который, вероятно, был направлен, для осуществления воздушной разведки.

Враг коварный и безжалостный... Одесса постоянно под прицелом оккупантов – террористы намеренно наносят удары ракетами различных типов и ударными БПЛА по густонаселенным городам, зная что будут жертвы среди гражданского населения,

– отметили в ведомстве.

Воздушные силы напомнили о необходимости спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

К слову, в результате обстрела Одессы погибли по меньшей мере 10 человек, почти 40 ранены. Президент Зеленский заявил, что Россия послала сигнал миру о том, что ее интересует только война.