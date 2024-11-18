Там повідомили, що ворог атакував місто балістичною ракетою "Іскандер-М" близько 11:57. Російський снаряд був збитий ППО, передає 24 Канал із посиланням на заяву військових.

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Ворог запустив "Іскандер-М" по Одесі

Зазначається, що збита ракета упала в житловий сектор Приморського району міста, спричинивши жертви.

Також у Повітряних силах уточнили, що о 11:45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який, імовірно, був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення,

– наголосили у відомстві.

Повітряні сили нагадали за необхідність спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

До слова, внаслідок обстрілу Одеси загинули щонайменше 10 людей, майже 40 – поранені. Президент Зеленський заявив, що Росія надіслала сигнал світові про те, що її цікавить лише війна.